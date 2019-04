«Femmina fra i 30 e i 40 anni, statura 1 metro e 60, morta per avvelenamento da cianuro». Così il rapporto delle truppe sovietiche descriveva ciò che restava di uno dei due corpi trovati nel bunker della cancelleria tedesca a Berlino il 30 aprile 1945. L'«attricetta» accanto a Hitler, carbonizzata come lui, era in realtà la donna che gli è stata accanto negli ultimi 14 anni, che ne ha condiviso l'ascesa e il declino, sempre in segreto, sempre in disparte, comprimaria della vita del Führer finita per ottenere un ruolo da co-protagonista nella sua morte.

PRESENTATI DAL FOTOGRAFO DI HITLER

Eva Braun ha 33 anni quando ingoia la pasticca di cianuro che la uccide, 23 meno dell'uomo che le sta accanto e si spara un colpo di pistola alla tempia destra mentre l'Armata Rossa è a 500 metri dall'ingresso del bunker. Ne aveva soltanto 17 quando lo incontrò per la prima volta, era aiutante di Heinrich Hoffmann e fu proprio lui, il fotografo ufficiale del Führer a decidere di presentarli. Qualche uscita insieme a teatro, un paio di appuntamenti, poi più nulla per due anni. Hitler si è invaghito di un'altra donna giovanissima, Angelika Maria Raubal, figlia della sorellastra, tecnicamente sua nipote, non proprio la migliore delle relazioni da rendere pubbliche per un uomo che punta a una ambiziosa carriera politica, ma una vera passione, totalmente esclusiva, fino al 18 settembre 1931, giorno in cui Geli decide di suicidarsi, forse esasperata da quella vita di segreti e sotterfugi che inizialmente porterà allo stremo anche Eva Braun.