Qual è la canzone più famosa del grunge? Esatto. Smells Like Teen Spirit. Un inno generazionale su cui il pogo è sempre stato d’obbligo, come sa chi ha frequentato certi locali. E, se il pogo è sempre stato associato più ai maschi, meglio se corpulenti e in camicia di flanella, la musica dei Nirvana era (ed è ancora) invece anche roba da donne: Kurt Cobain era infatti un femminista convinto. A conferma, ci sono diverse prove.

L’INNO CONTRO LA VIOLENZA

La controversa canzone Rape Me, il cui titolo significa letteralmente ‘Violentami’, è una condanna dello stupro. In questo brano a parlare è chi subisce la violenza sessuale: «Stuprami, stuprami amico mio/So che non sono la sola», dice, proseguendo poi: «Bacerò le tue ferite aperte/Mi fa piacere la tua preoccupazione/Marcirai e brucerai». Rape Me può tra l’altro essere considerata una sorta di ‘sequel’ di Polly, in cui Kurt Cobain descrive il rapimento e lo stupro di una giovane donna, questa volta dal punto di vista di chi compie la violenza. La sua canzone più femminista è però Been a son, traccia dell’album Nevermind: «Sarebbe dovuta rimanere lontana dagli amici/Avrebbe avuto più tempo da trascorrere/Non sarebbe morta nel momento in cui è nata/Avrebbe dovuto essere un figlio».