Un documentario racconta le attiviste del Medio Oriente

Storie di non ordinaria rivoluzione femminile

Selay, Rodja e Yanar sono le protagoniste di I am the revolution della regista Benedetta Argentieri. Tre storie di donne che combattono per i diritti delle loro concittadine nel mondo islamico.

Nel film documentario I am the revolution, la regista italiana Benedetta Argentieri racconta le battaglie di Selay, Rodja e Yanar che lottano per i diritti delle donne nel Medio Oriente nonostante le minacce e le intimidazioni ricevute quotidianamente.