I movimenti femministi non sono un fenomeno solo contemporaneo, anzi. Dalle suffragette che attraversarono Hyde Park nel 1907 per la Mud March (Marcia del Fango) alle Madri di Plaza de Mayo in Argentina nel 1977, le proteste per promuovere la solidarietà e il cambiamento sono sempre esistite. La Women’s March del 21 gennaio 2017 è stata la più grande manifestazione, svoltasi nell’arco di una singola giornata, che gli Stati Uniti abbiano mai registrato, con oltre tre milioni di partecipanti da tutta la nazione. Il fattore iniziale, che mosse le intenzioni degli organizzatori, fu l’elezione del Presidente Trump, ma in poco tempo il movimento diventò più ampio, includendo questioni di uguaglianza, tolleranza, diritti riproduttivi e riforma dell’immigrazione. Sulla scia di questa, altre iniziative simili si svolsero in più di 50 Paesi coinvolgendo, a livello globale, circa sette milioni di persone. Da Barcellona, a Londra alla marcia notturna per le strade di Tokyo, l’eco della campagna raggiunse addirittura l’Antartide. In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, abbiamo riportato le parole di tre donne, Rose McGowan, Phumzile Mlambo-Ngcuka e Amika George, che hanno condiviso con Vogue Uk le loro marce più memorabili, raccontando l’impatto profondo che hanno avuto sulla loro vita. Vediamo cosa hanno detto.