I matrimoni interreligiosi sono scoraggiati. Ma alcuni si convertono anche per motivi pragmatici. Perché la legislazione sull’eredità o il divorzio è più favorevole a una parte all’interno di una confessione religiosa anziché in un’altra. La comunità drusa per esempio proibisce i matrimoni con un membro di un’altra confessione religiosa. Una donna musulmana non può sposare un cristiano o un ebreo. Invece un musulmano sia sunnita che sciita può sposare una ebrea o una cristiana senza che si converta. I cattolici possono sposare una donna musulmana ma non deve allontanarlo dalla sua religione. Ma i figli devono essere cresciuti e battezzati come cattolici e i bambini prendono sempre la religione del padre. I cristiano-ortodossi invece non permettono il matrimonio con i musulmani.

LA PIAGA DELLE SPOSE BAMBINE

Anche l’età per potersi sposare è stabilita dalle diverse confessioni religiose. Non sono rari i matrimoni di minori nel Paese dei Cedri. Una piaga soprattutto nelle aree più remote del Paese. Dove scarsa istruzione, ragioni economiche e giudizio della comunità sulla condotta delle ragazze fanno sì che si diffonda questa pratica deleteria per lo sviluppo equilibrato della personalità delle ragazze. Ad esempio per gli sciiti, con permesso dell’autorità giudiziaria, si possono sposare a 15 anni i maschi e a nove le donne. I drusi a 16 i maschi e a 15 le femmine. Purtroppo oltre la vetrina dei grattacieli di vetro di downtown, i ristoranti della Corniche, i club che animano le notti di Beirut, esiste un Libano più remoto, meno conosciuto, ma che completa il quadro ricco di contraddizioni di questo Paese.