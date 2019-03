PREMIATA IN TUTTO IL MONDO

In una breve intervista rilasciata a La Repubblica durante la fiera, la Jamme ha raccontato delle 'sue donne' che vivono nei paesi rurali del Kenya. Nonostante non abbiano né servizi sanitari né cibo a sufficienza, stanno lavorando ad un progetto di droni mimetici. Una ragazza madre brasiliana si è invece rivolta a lei per sviluppare un'applicazione anti inquinamento, per preservare la salute del figlio. Le idee di Mariéme hanno ottenuto riconoscimenti dai più importanti enti a livello globale. L’UNICEF, insieme alla fondazione Bill & Melinda Gates, nel 2017, ha premiato il suo impegno conferendole l’Innovation Award ai Global Goals Award. Nello stesso anno la BBC l’ha inserita nelle 100 donne più influenti nel campo dell’innovazione, mentre nel 2012, Forbes la selezionò tra le 20 personalità femminili più potenti in Africa.

UNA STORIA PERSONALE QUASI SURREALE