È spesso ricordata per aver sposato Arthur Miller dopo il divorzio da Marilyn Monroe. Ma la figura di Inge Morath, prima donna ad approdare alla leggendaria agenzia Magnum Photos negli Anni '50, ha ben altro da raccontare. Giornalista, poliglotta, autrice di reportage fotografici da tutto il mondo, l’austriaca, o meglio i suoi scatti, sono i protagonisti della mostra Inge Morath. La vita, la fotografia in programma fino al 9 giugno a Casa dei Carraresi di Treviso. Che con 150 immagini e documenti ripercorre la vita di una «pioniera, emancipata, che ha vissuto un’esistenza straordinaria», come ha sottolineato Marco Minuz, fra i curatori della rassegna. «Arrivò alla Magnum in modo curioso: lavorava come giornalista e traduttrice e nel ‘49 accompagnò alla sede parigina dell’agenzia il fotografo austriaco Ernst Haas, che aveva realizzato un reportage, poi pubblicato da Life, sulle donne del suo Paese che alla stazione di Vienna aspettavano i mariti, sperando nel loro rientro dai campi di prigionia russi. Inge aveva scritto il testo per il servizio», spiega Minuz. Dopo quell'incontro con il fondatore Robert Capa cominciò a lavorare come autrice e interprete.

IL DEBUTTO COME FOTOGRAFA

Avvicinatasi alla fotografia solo nel ‘51, il suo esordio dietro l'obiettivo non è stato semplice, perché, come racconta il curatore della mostra «Inge era alle prime armi e si confrontava con mostri sacri come Henri Cartier-Bresson. I primi lavori che le furono affidati non erano eclatanti, non erano certo reportage, ma piuttosto sfilate di moda, dalle quali però emergeva il suo interesse per l’essere umano». E questo, del resto, è l’aspetto che accomuna tutti i fotografi di Magnum, un collettivo variegato, con anime e sensibilità diverse, ma che si riconosceva nell’«ama la gente, faglielo capire» di Capa.

I REPORTAGE SENZA LA GUERRA

Il primo reportage di Morath fu quello dalla Spagna, dove era stata, come interprete, con Cartier-Bresson. «Nel ’54 doveva riprodurre opere d’arte spagnole e fotografare la sorella di Picasso, una persona non semplice. Ci riuscì e il suo lavoro segnò il battesimo come fotografa della Magnum, dove nell’arco di tre anni ottenne il primo servizio importante», continua Minuz. Che trova ci sia una sorta di fil rouge nei lavori della donna: Inge visse in prima persona la Seconda Guerra Mondiale e fu obbligata a lavorare in un’industria bellica di Berlino, dalla quale fuggì durante un bombardamento, per tornare a riabbracciare la famiglia. Da allora decise di chiudere il rapporto con il mondo della sofferenza, del dramma, dedicandosi a reportage che escludessero conflitti di questo genere.