Durante la Settimana della Moda di Parigi, Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison Dior, ha presentato una collezione carica di femminismo, presente sia nei capi che nell’allestimento del set. Quest’ultimo è stato ispirato dal lavoro di Tomaso Binga, pseudonimo artistico di Bianca Pucciarelli Menna. L’autrice, esperta di poesia visiva e sonora, rifacendosi alla sua opera l’Alfabetiere Murale, ha pensato ad una scenografia composta da stampe con rappresentati corpi nudi che simulavano delle lettere. Parlando degli abiti, invece, le frasi evocative comparse sulle t-shirt, «Sisterhood Is Global», «Sisterhood is Powerful» e «Sisterhood Is Forever», si riferivano ai titoli dei libri di Robin Morgan, famosa attivista americana impegnata da molti anni in battaglie internazionali per la parità.

CHI È ROBIN MORGAN

Nata nel 1941, Robin Morgan è cresciuta a New York e ha pubblicato la sua prima poesia all’età di 17 anni, dando il via ad una produzione raccolta poi nel libro del 1972, Monster. Nel 1962 si sposò con il collega Kenneth Pitchford e sette anni dopo diede alla luce il loro figlio, Black Morgan. Verso la metà degli Anni ’70 inizio a collaborare con la rivista di ideale femminista liberale Ms., della quale divenne capo redattrice dal 1989 al 1994 acquisendo con le pubblicazioni bimestrali una fama internazionale. Nel 1970 ha realizzato la prima antologia di scritti femministi intitolata Sisterhood Is Powerful. A questa pubblicazione ne seguirono altre due: Sisterhood Is Global: The International Women's Movement Anthology nel 1984 e Sisterhood Is Forever: The Women's Anthology for a New Millennium nel 2003. Tre volumi che consacrarono il suo ruolo da paladina dei diritti femminili americani.

GLI ANNI DI ATTIVISMO

Sono state molte le iniziative che l'hanno resa una leader globale del femminismo. Tra queste per esempio, nel 1968, la fondazione del Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, un gruppo di donne che, tramite il teatro di strada, denunciava il sessismo dell’epoca. Nel 1977 è diventata membro associato del Women's Institute for Freedom of the Press (Istituto femminile per la libertà di stampa), una organizzazione editoriale senza scopo di lucro che lavora per incentivare la comunicazione tra donne. La Morgan ha viaggiato molto in giro per il mondo, trascorrendo anche mesi in campi di profughi in Giordania, Libano, Egitto e Siria per documentare la discriminazione di genere. Il suo impegno è stato premiato con numerosi riconoscimenti. La Feminist Majority Foudation (che sostiene i diritti all’uguaglianza) l’ha nominata «donna dell’anno» nel 1990.