Chicago elegge per la prima volta una sindaca afroamericana

CHI È LORI LIGHTFOOT

Lightfoot è la più giovane delle due contendenti, ha 55 anni, è avvocata, fa sapere Debora Attanasio su Marie Claire, a Chicago ha coperto diverse cariche tra cui quella di presidente del Consiglio di polizia della città. Fra i suoi dati sensibili si può aggiungere che è sposata con una donna di nome Amy Eshleman, con cui ha una bambina. È la super favorita e sarebbe la prima donna nera Lgbtq a governare la città del vento. (...) Lightfoot ha intenzione di far diventare Chicago una città dell’arte e della cultura in competizione con New York e Los Angeles. E per fare questo ha annunciato che in caso di elezione alzerà le tasse sulle camere d’albergo per destinarle a un fondo che manterrà economicamente gli artisti in erba in città per scoraggiarli dal cercare fortuna in New York e Los Angeles.

CHI È TONI PRECKWINKLE

Preckwinkle il17 marzo compirà 72 anni, si legge ancora sulla rivista. È la presidente del Cook Count Board, un importante organo legislativo della contea di Cook che comprende anche Chicago. (...) Il Cook Count Board stabilisce le politiche e le leggi per la contea in materia di proprietà, servizi di sanità pubblica, sicurezza pubblica e manutenzione delle autostrade della contea. (...) Il suo programma è abbastanza basic e comprende un cavallo di battaglia valido in qualsiasi stato: aumentare i posti di lavoro. Chicago è una città in boom economico che non ha però incluso tutti nel suo benessere. È normale che qualcuno resti sempre fuori perché mancante delle competenze più richieste sul mercato del lavoro, per cui Preckwinkle ha proposto, fra le tante cose, di istituire nelle scuole pubbliche della città corsi di formazione per adulti disoccupati, che tornerebbero così a studiare nelle aule attigue a quelle dei loro figli per ritrovare un lavoro.