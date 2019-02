CASTER SEMENYA

«Quando siamo troppo brave, c'è qualcosa che non va in noi». Le parole pronunciate da Serena Williams accompagnano la corsa di Caster Semenya, mezzofondista sudafricana che nel 2009, appena 18enne, vinse la medaglia d'oro negli 800 metri ai Campionati del Mondo di atletica leggera di Berlino e vide messa in dubbio la sua sessualità. Caster aveva un aspetto mascolino, forse dovuto a una disfunzione ormonale, e fu obbligata a sottoporsi a una serie di controlli sotto l'egida della Iaaf, la Federazione internazionale di atletica leggera. I risultati dei test non sono mai stati resi noti, ma alcuni leaks parlarono di una forma di intersessualità. Semenya tornò a gareggiare, nel 2012 fu portabandiera del Sudafrica ai Giochi Olimpici di Londra, chiuse al secondo posto la gara degli 800 metri ma tre anni dopo l'argento fu trasformato in oro dalla squalifica per doping della russa Mariya Savinova. Nel 2016 conquistò l'oro a Rio e tornò al centro delle polemiche per via della sospensione dei limiti di testosterone decisa dalla Iaaf un anno prima a seguito del caso Dutee Chand contro la Federazione indiana di atletica leggera: non c'erano elementi sufficienti per affermare con certezza che il livello dell'ormone influisse sulle prestazioni atletiche delle donne. Nel 2018 quei limiti sono stati fissati, ma solo per chi corre 400, 800 e 1500 metri, casualmente proprio le tre distanze corse da Caster Semenya.