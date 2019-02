SAREBBE LA PRIMA ADOLESCENTE AL MONDO A VOLARE NELLO SPAZIO

Data la sua abilità e la sua dedizione, la NASA non è l’unico ente che ha puntato su di lei come futura esploratrice di Marte. Altri gruppi, infatti, come Mars One starebbero considerando questa opportunità. «Se riusciremo a trovare una missione per lei nei prossimi due anni, sarà la prima adolescente al mondo ad andare nello spazio» ha dichiarato nell’intervista il papà Bert Carson, che l’accompagna in tutti i suoi viaggi. Nel mentre, lei continua la scuola come tutte le ragazze, anche se ogni tanto si prende qualche settimana di pausa per seguire dei corsi di formazione. Gli ultimi, per esempio, sono stati quelli sulla microgravità e sulla reazione del corpo alla perdita di ossigeno. «Sto costruendo il mio curriculum» ha detto Alyssa nell'intervista. E dopo la maturità, il progetto è quello di una laurea in astrobiologia, così da poter proseguire l’apprendimento. Un percorso che implica anche delle rinunce, soprattutto in materia sentimentale. «La NASA vorrebbe che l’idea di avere una famiglia venisse presa in considerazione dopo il ritorno da Marte», ha raccontato. «È un posto in cui non siamo mai stati, ed è una missione pericolosa. Avere qualcuno che ami sulla Terra è una distrazione».