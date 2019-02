LA SECONDA MESSICANA AGLI OSCAR

Che era un provino vero l'avrebbe scoperto presto, così come presto il regista premio Oscar per Gravity si sarebbe convinto di avere di fronte la donna giusta per interpretare quel personaggio ispirato a Libo, tata della sua infanzia. Yalitza era, come l'ha definita Time, «il gioiello che un regista cerca sempre e potrebbe non trovare mai», quella ragazza che studiava come maestra di scuola primaria sarebbe diventata la prima donna indigena e la seconda messicana in assoluto a guadagnarsi una nomination per gli Oscar dopo Salma Hayek, candidata nel 2002 per Frida. Prima, però, avrebbe dovuto risalire le sue origini e allo stesso tempo allontanarsene, lasciando per la prima volta la sua comunità a Heroica Ciudad de Tlaxiaco, nello Stato di Oaxaca per partecipare alla seconda serie di provini, un'esperienza che, come avrebbe raccontato in un'intervista a Vox, visse con «un misto di apprensione e curiosità. Ma dato che ero con mia madre, mi sono sentita un po' più sicura». La madre di Yalitza ha avuto una posizione particolare nella sua vita e ha certamente influenzato la sua interpretazione in Roma. Una mamma single che deve crescere i propri figli da sola, esattamente come capita nel film, impiegata come cameriera a bambinaia in una famiglia della borghesia messicana, come la Cleo della finzione. Naturale che l'esperienza personale sua e della madre giocasse un ruolo fondamentale nella prima esperienza artistica di Aparicio, che ha raccontato di avere a volte accompagnato la madre sul posto di lavoro, facendo anche lei, a suo modo, quel tipo di esperienza.

ALLE PRESE CON LE SUE ORIGINI

Ma per il suo primo film, Yalitza è dovuta tornare alle sue radici. Figlia di padre mixteco, non aveva mai parlato la lingua della sua etnia prima di ritrovarsi sul set. Ed è in mixteco anche il titolo sulla copertina del numero di dicembre di Vogue México: «In tiu’n ntav’i», è nata una stella, recita il claim accanto a una sua foto in Gucci. Una cover storica e dal potente significato simbolico, perché in un Paese che per il 15% è ancora popolato da discendenti degli indigeni e che per l'80% ha una popolazione meticcia, l'immagine perpetuata dai media è ancora fortemente bianca. Secondo una ricerca di BuzzFeed Messico, in alcune pubblicazioni meticci e indigeni sono ritratti in appena il 2% delle immagini, una percentuale così esigua da risultare sostanzialmente insignificante. Che il problema sia concreto è confermato anche dal body shaming che sui social ha accompagnato il servizio di Vogue su Yalitza Aparicio, con l'attrice definita «brutta» e «nera» da molti utenti.