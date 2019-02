LA PARTECIPAZIONE AL WORLD ECONOMIC FORUM DI DAVOS

Dopo aver presenziato alla Cop24, la studentessa è andata a Davos in occasione della annuale riunione del World Economic Forum, la fondazione senza scopo di lucro che ospita ogni inverno intellettuali e giornalisti per discutere dei problemi più urgenti a livello globale. Per raggiungere la città svizzera si è spostata rigorosamente in treno, preferendo un viaggio interminabile all’uso dell’aereo. Che, in linea con ciò in cui crede, rifiuta di prendere rinunciando agli eventi troppo distanti da casa. Per questo appuntamento ha realizzato un video dove ha spiegato la sua posizione, rivolgendosi ancora una volta ai politici. «C’è gente che dice che non stiamo facendo abbastanza. Ma non è vero. Perché per non fare abbastanza bisogna comunque fare qualcosa». Infine l'appello: «Vi chiedo di schierarvi dalla parte giusta della storia».