ANTI-CONSUMISTA ACCUSATA DI IPOCRISIA

L'insieme dei suoi valori e ideali, tra pacifismo, anti-consumismo e lotta al cambiamento climatico, sostegno a Chelsea Manning (a cui ha dedicato una collezione) e associazioni animaliste, è stato raccolto nel manifesto Active Resistance to Propaganda, una sorta di chiamata alle armi al mondo artistico contro il Pirata Progresso. Affermazioni che le hanno portato non poche accuse di ipocrisia e incoerenza, vista la sua attività da imprenditrice nel settore del lusso. Nel 2007, per rispondere ad alcune di queste critiche, affermò di non trovarsi a suo agio nel difendere i suoi vestiti, «ma se avete il denaro per permetterveli, comprate qualcosa da me, vi chiedo solo di non comprare troppo». Dichiarazioni che comunque non sono bastate a chi fa notare che Westwood produce nove collezioni all'anno contro una media di due dei suoi concorrenti, e che, secondo quanto pubblicato da Eluxe Magazine, produce in Cina utilizzando materiali i cui processi produttivi sono altamente inquinanti come Pvc, poliestere, viscosa. Accuse a cui si sono aggiunte le testimonianze di diversi stagisti costretti a lavorare gratis per 40 ore a settimana.

AMATA DAL MONDO DELLO SPETTACOLO E A CORTE

Critiche che comunque non sembrano intaccare la figura di Vivienne Westwood, ancora amatissima dalle star come Marion Cotillard (che nel 2009 e nel 2013 ha indossato suoi abiti sul red carpet della premiere di Public Enemies e a Cannes) e Pharrell Williams (che ai Grammy Awards del 2014 indossò un cappello proveniente dalla collezione 1982-83), ma stimata anche a Corte dalla duchessa di Cornovaglia Camilla Parker-Bowles (in Westwood ad Ascot nel 2009). La sua ultima performance, Homo Loquax, è a metà tra una sfilata e una rappresentazione teatrale, con felpe e borse che portano messaggi ambientalisti e ammoniscono sulle condizioni del nostro pianeta: «Sette milioni di persone ancora non lo sanno», afferma la stilista tra modelle e modelli che portano magliette con slogan pro democrazia e maschere di cartapesta. Semplicemente Vivienne Westwood.