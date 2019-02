Chi è Sara Zanier, Carla ne Il mondo sulle spalle

Ha iniziato a mostrare la sua vena artistica già da piccola, iscrivendosi a un corso di danza moderna. Prima di debuttare in tv ha lavorato anche come modella, dopo aver partecipato a un concorso nazionale di bellezza a 16 anni. Sara Zanier è diventata nota al grande pubblico dopo aver interpretato Serena Bassani nella fortunata fiction CentoVetrine. Un'attitudine, quella ai riflettori, condivisa con la sorella Manuela, concorrente della quarta edizione del talent X Factor. Dopo l’esordio in età giovanissima, avvenuto nella trasmissione in onda su La7 Il sogno dell’angelo, nel 2005 è entrata nel cast di Passaparola come letterina a fianco di Gerry Scotti. È grazie a questa esperienza che ha deciso di intraprendere definitivamente la carriera di attrice. Dal ruolo di Doriana Tozzi in Incantesimo a quello della giornalista Margherita in Don Matteo, sono state molte le donne che ha rappresentato sul piccolo schermo. E, alimentando e coltivando la passione per la recitazione, è arrivata anche al cinema e al teatro, suo grande amore, dove ha confermato ulteriormente il suo talento. Il suo ultimo personaggio è quello di Carla, protagonista della serie Il mondo sulle spalle, in onda su RaiUno dal 19 febbraio, dove recita al fianco di Giuseppe Fiorello. Una moglie e una madre coraggiosa capace di fronteggiare con audacia le difficoltà familiari che la vita le ha messo di fronte. La trama è ispirata alla storia di rinascita imprenditoriale di Enzo Muscio.