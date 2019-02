Le donne tossicodipendenti e quella fragilità doppia che ancora non capiamo

Tossicodipendenti e abusate: un dramma di cui non si parla

Esiste una questione femminile che le espone maggiormente al reato di violenza sessuale? Se sì perché non se ne parla come di un allarme sociale?

In loro cè una doppia fragilità che ancora non capiamo. E che suscita gli stereotipi peggiori. Esiste una questione femminile che le espone maggiormente al reato di violenza sessuale? Se sì perché non se ne parla come di un allarme sociale?