SETTE MESI DI CHEMIOTERAPIA

«Una volta arrivata la diagnosi, le cose accaddero velocemente. Mi sottoposi a chemio quasi ogni settimana, per sette mesi. La cura si stava letteralmente prendendo tutta la mia vita. Mi prescrissero quella più forte, per attaccare il cancro in modo aggressivo – ha continuato a raccontare Tessa – Non riuscivo a tenere giù il cibo, quindi mi nutrivano artificalmente». Snyder rimase in ospedale diversi mesi, in isolamento, perché la terapia aveva distrutto il suo sistema immunitario e il contatto con il mondo esterno sarebbe stato potenzialmente letale.

LA SCELTA DI AMPUTARE DOPO DUE MESI DI CURE

«Dopo due mesi di chemioterapia, mi proposero l’idea di amputare», ha spiegato Tessa. La procedura, le dissero, avrebbe permesso di bloccare il decorso della malattia – impedendo anche che si ripresentasse in futuro – ma al prezzo di tagliare l’arto destro fin sopra al punto in cui era sito il tumore. «Mi mostrarono foto di persone con amputazioni che vivevano una vita normale. Avrei potuto camminare, correre e fare sport. Se amputare la gamba mi avrebbe permesso di non sottopormi più alle cure, perché no?», così Tessa rispose sì: avrebbe rinunciato alla gamba per la sua vita. L’operazione fu fissata per il 29 settembre 2000.