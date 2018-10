Sui social non aveva lasciato trasparire, nemmeno per un momento, le difficoltà di convivere con una malattia che, da 26 anni, continuava a togliere ossigeno ai suoi giorni. E aveva sempre sostenuto a gran voce la necessità di appoggiare la ricerca che, coi suoi progetti, restituiva un minimo di speranza a chi, come lei, era stata abituata ad assaporare ogni momento come se fosse l’ultimo. Angelica Angelinetta, paladina della lotta contro la fibrosi cistica, ha perso una battaglia durata una vita e affrontata con il coraggio e la tenacia di una ragazza costretta a fare i conti con un male per cui non esiste una cura.

LA PALADINA DELLA LOTTA CONTRO LA FIBROSI CISTICA

Originaria di Dongo (Como) e diventata il simbolo della lotta contro la fibrosi, la giovane 26enne ha sempre parlato della sua malattia in maniera onesta, senza mai piangersi addosso. E, in una delle tante didascalie a corredo delle foto pubblicate sul suo profilo Facebook, scriveva: «La fibrosi è, probabilmente, la causa dei miei più grandi problemi e pensieri, ma è questa bestia che mi ha fatto diventare quella che sono, che mi ha fatto conoscere le persone più importanti e speciali, che mi ha fatto capire i valori della vita e mi ha permesso di circondarmi di persone stupende». Particolarmente grata alla famiglia, che l’aveva sempre aiutata «a gestire la difficoltà dei ricoveri e a trasformare l’appuntamento con le terapie giornaliere in una quotidianità necessaria ma per niente pesante», fino agli ultimi giorni di vita ha dato attenzione alle parole e ai pensieri delle persone che la invitavano a non mollare. E alle quali rispondeva, invitandole a informarsi e a contribuire attivamente alla lotta contro la malattia genetica da cui era affetta.