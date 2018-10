Taylor Swift ha rotto il suo silenzio politico e su Instagram ha annunciato le sue preferenze per le elezioni di medio termine in Tennessee, lo Stato dove è registrata per il voto. La star si è schierata con il democratico Phil Bredesen per il Senato e il democratico Jim Cooper per la Camera. Ha preso invece una dura posizione contro una parlamentare del partito repubblicano, Marsha Blackburn, in corsa per il Senato in Tennessee. Nonostante abbia sempre preferito votare per candidate donne, ha spiegato la pop star, questo caso è diverso: «Il passato della Blackburn al Congresso mi terrorizza. Ha votato contro l'uguaglianza di salario uomo-donna. Ha votato contro una legge che cerca di proteggere le donne dalla violenza domestica. Ritiene che le attività commerciali abbiano il diritto di rifiutare di servire coppie gay. E pensa che gli omosessuali non abbiano il diritto di sposarsi. Questi non sono i valori del Tennessee in cui io credo».

MARSHA BLACKBURN, UNA TRUMPIANA DI FERRO

La Blackburn, 66 anni, è la quarta donna proveniente dal Tennessee ad essere eletta alla Camera. Quando ha lanciato la sua candidatura per il Senato a inizio 2018, si è autodefinita una «tesserata conservatrice hardcore». «Sono politicamente scorretta e fiera di esserlo», sostiene nel suo video promozionale. Cresciuta in Mississipi, ha iniziato la carriera politica nel 2002, dopo essersi trasferita nel Tennessee. È diventata la prima donna dello Stato dell'America profonda a essere eletta senza prendere il posto del marito al Congresso. Ma non ha mai fatto un cavallo di battaglia di questo, anzi: «Non faccio campagna sui problemi di gender», ha dichiarato in un'intervista, dicendo di non essere la persona giusta per farlo. Nel 2016, Trump ha vinto in Tennessee con uno scarto di 26 punti e le posizioni della Blackburn si sono subito allineate con quelle del tycoon: linea dura sull'immigrazione, diritti sul possesso di armi e impegno a smantellare l'Obamacare. Secondo chi la critica, la rappresentante è così insensibile all'uguaglianza di genere da tracimare nella misoginia.