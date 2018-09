Chi è Gloria Mattanini, la pasticcera teologa di Bake Off Italia 2018

Nel suo video di presentazione si è definita «autorevole e riflessiva», qualità che ben si addicevano al mestiere che ha fatto per tutta una vita e che, ancor di più, si sposano con l'ambizione di conquistare il titolo di «miglior pasticcere amatoriale d'Italia». Gloria Mattanini, infatti, è una ex comandante della polizia municipale di Piombino che, con la pensione, ha deciso di votarsi a tempo pieno a crostate, bigné e torte. Passione che, per tanti anni, era stata costretta a confinare ai pochi ritagli di tempo libero. Ha convinto i giudici di Bake Off Italia con una personale versione della torta alle banane e, sfida dopo sfida, ha dimostrato di avere il piglio giusto per reagire allo stress e alla pressione della gara. Qualità di cui ha dato prova nella terza puntata del cooking show condotto da Benedetta Parodi: tra gli stuzzichini per l'aperitivo, i paccheri all'aglio nero e la torta di crêpes ha sudato sette camicie per difendere con le unghie e con i denti il suo bancone.

TRA LE TORTE E LA TEOLOGIA

Toscana, 64 anni, Gloria vive a Piombino e quest'anno è la concorrente più agée dell'edizione. Dopo la pensione, oltre a dedicarsi ai dolci, ha scelto di riprendere gli studi: le manca poco per conseguire una seconda laurea in Teologia. Quello per la pasticceria è un amore che l'ha accompagnata sin da bambina e che, nonostante le apparenze, l'ha sempre aiutata a tirare fuori il lato più giocoso del suo carattere: «Per un compleanno mi regalarono un libro di ricette e così iniziò la sfida con mio fratello. Lui poi ha smesso, io ho deciso di proseguire ed eccomi qui». E a chi le chiede a chi dedicherebbe la vittoria, risponde senza esitazione: «Alla mia famiglia, da sempre una vera e propria squadra».