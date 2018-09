Chi è Daniela Del Secco d'Aragona, la Marchesa del Gf Vip 2018

Nome: Daniela Del Secco d’Aragona.

Nata a: Roma, il 15 dicembre 1951.

Vive a: Roma.

Età: 67 anni.

Istruzione: Ha due lauree, una in Estetologia e una in Comunicazioni multimediali.

Professione: Giornalista nei campi della moda e della bellezza (dal 1992 è iscritta all’albo dei giornalisti della Regione Lombardia), ricercatrice di dermocosmetica anti-aging (ha ideato una linea di prodotti utili a combattere l’invecchiamento), insegnante di bon ton.

Carriera professionale: Ha lavorato come responsabile del settore moda – bellezza per la Gazzetta di Piacenza e Lodi; dal 1983 al 1987 ha organizzato, con il Patrocinio del Comune di Milano, più di 30 spettacoli culturali; ha collaborato, non solo nelle vesti di giornalista, con quotidiani nazionali come Il Giornale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno; ha insegnato Dermocosmesi presso la Libera Università Leonardo da Vinci di Roma.

Carriera televisiva: Il suo debutto televisivo risale al 1994, nella trasmissione di Rete4 Star90 accanto a Alessandro Cecchi Paone. È poi approdata su Telelombardia, dove ha condotto talk show e programmi d’approfondimento giornalistico, fino ad arrivare dapprima in Rai, infine a Mediaset, al timone del programma Gente comune. Tra le esperienze televisive più recenti, invece, spiccano la partecipazione a Pechino Express, adventure game in onda su Rai Due, e a Selfie, programma di Canale5 condotto da Simona Ventura, nel quale la Marchesa aveva il ruolo di mentore. Grande animatrice dei salotti televisivi, è stata opinionista fissa de La vita in diretta e Pomeriggio 5 e critico di costume della trasmissione Torto o ragione condotta da Monica Leofreddi.