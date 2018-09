Chi è Roberta Petrelluzzi, conduttrice di 'Un giorno in pretura'

UNO STILE NARRATIVO INAMOVIBILE

Lo stile narrativo inamovibile adottato dalla Petrelluzzi si è imposto, negli anni, come uno dei punti di forza di Un giorno in pretura. A chi le ha chiesto le ragioni di questa scelta, ha spiegato di «aver optato per un tono distaccato e contemporaneamente pietoso, senza bava alla bocca, perché l’obiettivo fondamentale della trasmissione non è mai stato quello di far emergere la voglia di vendetta dei protagonisti delle vicende ma, piuttosto, quello di cercare di capire la complessità che li ha portati a diventare parte di un quadro processuale». E forse, oltre al lavoro certosino nella ricostruzione delle dinamiche dei processi, questo è stato uno degli ingredienti che, negli anni, hanno portato i più a celebrare il programma come un affresco credibile della realtà giudiziaria italiana.

UN’ICONA CONTEMPORANEA (E SOCIAL)

E se si è ormai perso il conto delle pagine Facebook e dei meme dedicati al programma e ai suoi personaggi, non è sicuramente da sottovalutare l’hype che gli internauti hanno riservato a Roberta Petrelluzzi. Sui social l’hanno innalzata a icona contemporanea ma lei, che ha un rapporto di amore e odio con la tecnologia, non si è sicuramente montata la testa. E ha incassato i numerosi complimenti ricevuti solo come riconoscimento della sua fatica professionale. In un’intervista a Tvblog, ha parlato di questa incoronazione a regina del web come di «un segno dei tempi presenti, nei quali anche un’illustre, normale, banale signora può diventare icona».