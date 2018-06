Dopo Music Farm, era difficile ipotizzare un nuovo programma dedicato ai volti noti (e dimenticati) della musica italiana. E, invece, la Rai è riuscita a riproporre uno show simile ma allo stesso tempo diverso. Simile perché si basa su ex celebrità (temporanee), diverso perché ha abbandonato l'impronta reality per abbracciare quella del talent, sulla falsa riga di Amici e X Factor. Stiamo parlando di Ora o mai più, programma di Amadeus in onda dall'8 giugno 2018 su RaiUno. Otto 'vecchie glorie' si sfideranno per conquistare un contratto discografico valido per la produzione di un album. E avranno soltanto quattro puntate per raggiungere il premio finale. Accanto a loro, ci sono otto giudici, volti noti della musica italiana. Una delle concorrenti in gara sarà Lisa, nome d'arte di Annalisa Panetta, in coppia con il 'giudice' Marco Masini. Se non vi ricordate di lei o, semplicemente, volete scoprire qualcosa in più, questa potrebbe essere un'ottima occasione.

Nome d'arte: Lisa.

Nome completo (vero): Annalisa Panetta.

Nata a: Siderno, in provincia di Reggio Calabria.

Nata il: 6 gennaio 1977.

Età: 41 anni.

Professione: cantante.

Genere: pop, musica leggera.

Esordio nel mondo della musica: 1993.

Album all'attivo: sette. Cinque originali e due raccolte.

La sua canzone più celebre: Sempre, con la quale ha ottenuto il secondo posto tra i 'Giovani' e il terzo tra i 'Campioni' del Festival di Sanremo 1998.