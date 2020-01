Se ne parla ovunque ormai. La notizia delle ultime ore sono infatti le dimissioni, se così vogliamo chiamarle, di Meghan Markle e il principe Harry dalla Royal Family. In parole povere i duchi di Sussex hanno deciso di rinunciare ai privilegi e agli oneri che spettano ai membri più importanti della casata regnante inglese. Ciò vuol dire anche rendersi economicamente indipendenti. Una scelta che non ha precedenti nella storia recente degli Windsor. Bisogna tornare infatti indietro al 1936 e a Edoardo VIII che abdicò (o fu costretto a farlo) per poter sposare Wallis Simpson (pure lei americana). L'annuncio, pubblicato tramite il profilo Instagram di Meghan e Harry, è diventato subito virale grazie all'hashtag #megxit ispirato chiaramente alla Brexit, l'altro tema caldo del momento per i britannici. Sui social i commenti si sprecano. Molti sono contro l'(ex) duchessa di Sussex, colpevole, anche secondo alcune testate, di essersi portata via il coniuge e aver rovinato la famiglia reale. Insomma per alcuni Meghan sarebbe la manipolatrice e Harry un povero inetto non in grado di fare le sue scelte. Peccato che le cose non stiano proprio così.