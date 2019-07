Il look di alcune parlamentari sta scatenando un piccolo terremoto in questa torrida estate. Talmente torrida che le nostre rappresentanti non ce la fanno più e si spogliano (forse nel palazzo manca l'aria condizionata). Una scelta di stile che non è piaciuta né alla parlamentare di Forza Italia, Giusy Versace, che sta raccogliendo firme per chiedere al presidente Roberto Fico di richiamare le colleghe «a un abbigliamento più idoneo» né a Federico Mollicone di Fratelli d’Italia. «I temi sono… rispetto per l’Aula e pari opportunità… poi ognuno si veste come preferisce. Ma se gli uomini giustamente non possono stare in aula senza giacca, credo che anche le colleghe possano indossare almeno una camicetta o una maglietta. O no? Così… detto con leggerezza senza acrimonia… dopo essermi tolto la giacca in aula come gesto simbolico ed essermi beccato un richiamo formale dal Presidente Rosato», ha scritto Mollicone sulla sua pagina Facebook riguardo a quello che lui definisce lo «stile Montecitorio Beach», corredando il tutto con le foto di alcune colleghe che poi ha rimosso scusandosi.