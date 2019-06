Quindi ricapitolando, secondo l'attrice di capolavori come Il colore viola la colpa non è di chi viola la privacy di una 21enne e la ricatta, ma è della ragazza che in fondo «se l'è cercata». Come quando ci stuprano perché indossiamo la minigonna o siamo provocanti. Farci foto nude o con pochi vestiti addosso è un nostro diritto se ci piace farlo. Come è un nostro diritto tenerle per noi senza che qualche delinquente ci minacci di pubblicarle o diffonderle. Questo non è chiaramente un caso di revenge porn, ma la sostanza cambia poco. In questa storia a sbagliare è stata solo una persona e non è Bella Thorne. Ma il pirata informatico.

BELLA THORNE IN LACRIME: «È DISGUSTOSO»

Immediata la reazione (social) della 21enne che ha risposto all'accusa di Whoopi Goldberg, in lacrime, con alcune stories su Instagram: «Cara Whoopi, ti ho sempre ammirata, ma il tuo commento alla diffusione delle mie foto mi rattrista. Biasimare chi si fa selfie di questo tipo fa schifo ed è disgustoso. Quindi ora una ragazza non può mandare scatti sexy al fidanzato che è lontano? Quindi ora noi donne dobbiamo avere paura di girare per casa, stare al telefono, fare qualsiasi cosa? Questa è la vita che pensi dobbiamo fare? Sono offesa per chi si è suicidato per colpa di chi ha pubblicato le sue immagini. Sono offesa per quello che è successo a Jennifer Lawrence (che in passato a subito un leak di scatti intimi, ndr). Il tuo punto di vista è davvero terribile e spero tu cambi idea».