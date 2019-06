Proprio nel giorno in cui gli attivisti di tutto il mondo si mobilitavano per lanciare un messaggio di speranza in nome della lotta contro i Disturbi Alimentari, il World Eating Disorders Day, la 17enne Noa Pothoven, originaria di Arnhem (Paesi Bassi), si lasciava morire in casa, assistita dai familiari, smettendo di alimentarsi, dopo anni di sofferenze psichiatriche conseguenti ai ripetuti abusi sessuali subiti da bambina.

UNA BATTAGLIA DI VITA, PER LA VITA

«Dopo anni di battaglie, sono esausta. Ho smesso di mangiare, di bere, e dopo averci a lungo ragionato, ho deciso di lasciarmi andare, perché la sofferenza è insopportabile. È finita. Per molto tempo la mia non è stata vita, ma sopravvivenza. Respiro ancora, ma non vivo più», aveva annunciato pochi giorni prima sul suo profilo Instagram. Lì, in quel microcosmo virtuale che utilizzava per spronare a non arrendersi, si descriveva come #stronglikeafighter, «forte come una guerriera», lo stesso termine utilizzato da tantissime sue coetanee che ogni giorno combattono la dura lotta contro i disturbi mentali.

«Ero giovane, avevo undici anni quando è iniziato.

Ero già una perfezionista, qualcosa che mi rendeva tesa, perché volevo fare tutto perfettamente a scuola.

Tuttavia, era ancora abbastanza normale.

Fino a quando sono stata aggredita due volte, fino a quando non sono stata stuprata.

Fino ad allora era normale.

Dopo di ciò non è rimasto più nulla della mia vita. »

(fonte: BoekScout)

Sono le parole con cui Noa ha consegnato alla società il suo grido di disperazione. Nella pluripremiata autobiografia Winning or Learning (Vincere o imparare, novembre 2018), infatti, ha raccontato la sua personale battaglia contro il disagio mentale, nella speranza che potesse rivelarsi utile per altri giovani che affrontano problemi simili. Per anni, giorno dopo giorno, ha convissuto con anoressia, depressione e disturbo da stress post-traumatico, disturbi invalidanti al punto tale da rendere la sua una «non vita» - come lei stessa aveva definito la sua esistenza - alla quale alla fine si è arresa.

TANTE GUERRIERE COME NOA

E sono tante le «guerriere» che ogni giorno combattono contro il mostro della malattia mentale e i fantasmi delle esperienze traumatiche vissute, molto spesso subite: all’origine di profonde sofferenze, come la depressione e i disturbi alimentari, ci sono storie di violenze, abusi, stupri, che trovano attraverso il sintomo l’unica possibile, dolorosa, via di sfogo. E, inizialmente, la smentita e il rifiuto sono un’oasi in cui trovare rifugio per la mente scossa, al punto che costringersi in silenzio e negare l’evidenza sembra l’unica soluzione possibile per tollerare il dolore. Ma non per liberarsene, e il caso di Noa ne è l’emblema.

LA RINASCITA DI ALICE VILLA

Ci è passata anche Alice Villa, 25enne genovese, che già da sette anni combatteva l’anoressia, accompagnata da una forte depressione, e proprio quando finalmente, dopo un lungo e tortuoso percorso di terapie, stava iniziando ad assaporare la sua rinascita, è stata risucchiata nel vortice della violenza: «all’inizio provavo un senso di vergogna incredibile, di disgusto per me stessa, come se mi sentissi continuamente sporca». E subito dopo l’accaduto, è stato forte il richiamo della malattia: nella testa di Alice c’era una voce che urlava che tornare ad avere un corpo privo di forme l’avrebbe tenuta lontana da quei mostri che l’avevano aggredita in quella notte, il 5 ottobre 2018, in cui è stata vittima di abuso da parte di tre ragazzini, mentre era a una festa di laurea. Ma poi, grazie al percorso di terapia, ha capito che tornare ad affamare il proprio corpo, «un corpo malato che nessuno vorrebbe toccare», avrebbe solo aggiunto ulteriore sofferenza a quella enorme che già stava provando; sarebbe stato solo, ancora una volta, «totalmente autodistruttivo».

Il primo mese dopo l’episodio è stato il più difficile da superare, un «incubo» per Alice, che manifestava episodi di autolesionismo – un meccanismo malato per sentirsi viva e distogliere l’attenzione dal suo dolore interiore, viscerale – e si faceva la doccia più volte al giorno, o beveva il colluttorio, per tentare di purificarsi in qualche modo. L'invasione violenta della sua intimità aveva cambiato, di nuovo, anche il rapporto con il suo corpo: quella «sensazione di ferita, di macchia, di sporco è difficile da far andare via». Sono state la disperazione e la distruzione che leggeva negli occhi della sua famiglia a darle la forza di reagire, il coraggio di continuare a lottare. La psicoterapia è stata «un salvagente» che ha aiutato tutti, un po’ alla volta, a comprendere, a liberarsi della vergogna.