QUELLE CONTRO IL TWERKING

«Il twerking non è roba da femministe», dichiarava Annie Lennox in un'intervista con NPR. «Non è liberatorio, non dà potere. È solo una cosa sessuale che porti in scena», aveva aggiunto la voce degli Eurythmics che aveva poi attaccato l'iper sessualizzazione di cantanti come Beyoncé e Miley Cyrus. Quest'ultima, per altro, proprio per un'esibizione ad alto tasso di twerking con Robin Thicke era stata fortemente attaccata nel 2013. «Il business della musica se ne fotte di te e di tutte noi. Ti fanno prostituire e ti fanno pensare che questo sia il modo intelligente di fare arte, che è quello che vuoi. E quando finisci tutta sola in riabilitazione a causa di tutto questo, loro (i discografici, gli agenti, ndr) sono a prendere il sole sulle barche che si sono comprati vendendo il tuo corpo», scriveva Sinead O'Connor in una lettera aperta all'ex Hannah Montana. Sul caso all'epoca era intervenuta anche la scrittrice, giornalista e attivista statunitense Gloria Steinem: «Penso che abbiano visioni diverse del mondo. Io mi sento più vicina a quella di Sinead. Lei è una seria. Forse lo sono entrambe, ma non lo sappiamo ancora. Dobbiamo però ricordare il passato di Sinead (è stata abusata sessualmente, ndr). È stata coraggiosa nel sottolineare gli abusi sessuali da parte della Chiesa cattolica. Sono sicura che le faccia soffrire vedere una giovane donna che si dimentica di quanto questo tipo di sessualità possa essere pericolosa». Sono diversi gli editoriali di questo tipo usciti sulle testate internazionali e i blog. « Non possiamo fingere che agitarsi su un uomo fermo non sia altro che il prodotto di una cultura in cui domina la sessualità maschile. La libertà di scelta delle donne è centrale nel concetto di uguaglianza di genere, ma ciò non rende ogni scelta femminile per forza femminista», scriveva per esempio la rivista britannica New Statesman.

QUELLE CHE CONSIDERANO IL TWERKING UNA FORMA DI LIBERTÀ

Le dichiarazioni di Annie Lennox e di Sinead O'Connor avevano scatenato un vespaio all'epoca. La femminista Ashley Jordan per esempio spiegava come il nuovo femminismo stia lavorando su questi argomenti utilizzando la teoria dell'intersezionalità, secondo cui le nostre identità sono fatte di tante sfaccettature la cui sovrapposizione può portare all'oppressione e alla discriminazione: «Non è possibile rispondere alle domande: 'Cos'è il femminismo? Chi lo stabilisce?'. Il punto è proprio questo: il femminismo è un'esperienza individuale con la femminilità e l'empowerment, con il sessismo e la misoginia». Nel 2015 Beth Summerour su Medium.com in un articolato intitolato «Il mio diritto di twerkare» scriveva: «Le donne di tutte le razze hanno il diritto di twerkare. Abbiamo il diritto di esprimerci come esseri sessuali senza doverci poi vergognare. Abbiamo il diritto di chiamarci femministe. E abbiamo anche la responsabilità di porre fine alla pervasiva cultura esclusivista del femminismo». È del 14 febbraio 2019 uno degli editoriali più recenti che ho trovato. A firmarlo è la Charmaine Griffin dopo aver visto il video della canzone Twerk nata dalla collaborazione tra il duo musicale City Girls e la rapper Cardi B. «C'è qualcosa di speciale nel vedere le donne prendere possesso della loro sessualità e trasformarla in un inno. Questa canzone è un'ode alle donne che conoscono il loro potere. Dice alle femministe di prima generazione: 'Hey noi esistiamo'», commenta. «Quando li ascoltiamo, questo tipo di pezzi sembrano puro intrattenimento. Ma è solo un'impressione superficiale. C'è qualcosa di magico nel vedere le donne usare le loro voci per dimostrare che possono sia essere madri che essere sexy o ricche», conclude.