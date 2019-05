Non so voi, ma una delle cose che odio dei grandi ritrovi con familiari e compagni di classe che non vedi da anni è quella serie di domande che ti fanno andare di traverso anche il bianco più buono del sistema solare. Ecco alcuni esempi: «Allora, ti sei fidanzata?», «Ma non ti vuoi sposare?», «Figli non ne vuoi?». Di solito per non far la figura della povera dissociata (e magari rosicona), faccio una bella sorsata dal calice e sorridendo (soprattutto se intorno c'è mia mamma) rispondo cose tipo: «Chissà!», «Ci sto lavorando», e cazzate del genere. Poi con una scusa cambio discorso o, se possibile, interlocutore. Ogni tanto mi piacerebbe essere leggermente più diretta e spegnere il curioso e la curiosa di turno ricordandogli che siamo nel 2019 che, quindi, basare tutto su certe tappe di vita fa così 1919. Poi stamattina una piccola soddisfazione. Leggo svogliatamente i giornali online e capito in un'intervista a Taylor Swift che mi ha svoltato la giornata. La cantante, classe 1989, due anni meno di me, si è sentita chiedere: «Sei alla soglia dei 30 anni, vorresti un giorno diventare mamma?». E lei ci ha vendicate tutte: «Davvero non penso che agli uomini della mia età venga posta questa domanda. Quindi non risponderò».