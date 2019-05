In poche parole, il disturbo alimentare per me ha rappresentato tutto questo. E per tanto tempo ho creduto che fosse proprio tutto questo a definirmi, ad annullarmi, nascosta dietro – o meglio, dentro - l’abito della malattia. Ma strada facendo ho capito che io non ero, non sono, la mia malattia: io sono Sandra. E Sandra NON È la malattia. Nonostante quest'ultima pretenda di rubare ogni istante dell'atto principale del tuo spettacolo, di cui sei attrice protagonista e regista nello stesso tempo. Ma è comunque nelle tue mani che resta la penna: a te la penna per scrivere il resto del copione, a te l'onore di scrivere e portare in scena il lieto fine che hai tanto desiderato. Riuscire a prendere le distanze, a dissociarsi dalla propria 'identità malata' è una delle più faticose, e al tempo stesso importanti, conquiste del percorso di rinascita: rendersi conto che il disturbo c'è, ma che ci sei anche, e prima di tutto, tu, permette di iniziare a definire i confini del proprio Io, a riconoscersi innanzitutto come persone, esseri umani, e, in quanto tali, bisognosi di attenzioni e di cura.

Una delle domande più frequenti che mi sento rivolgere quando porto la mia testimonianza è: «Perché mia/o figlia/o non riesce a liberarsene, a fare diversamente, se la malattia lo/la porta a soffrire così tanto?». La risposta è semplice. Il disturbo ti porta a perdere la bussola del tuo mondo: qualunque riferimento scompare, qualunque indicatore di “misura” finisce per risultare sfalsato rispetto alla realtà, qualunque percezione viene alterata dalla sua lente, spesso senza che tu nemmeno riesca a rendertene conto. È ciò che avviene, ad esempio, nella dismorfofobia, aspetto tipico di questi disturbi, che porta chi ne soffre a percepire in maniera distorta il proprio aspetto esteriore, al punto che le forme e le dimensioni del proprio corpo risultano sproporzionate rispetto a come lo sono davvero. La malattia ti si cuce addosso come un vestito che, una volta tolto, rischia di lasciarti nuda, fragile, vulnerabile di fronte al mondo: abusa e s'impossessa dei tuoi pensieri, li traveste in paure e sensi di colpa, indossa i tuoi panni per strapparli e trasformarli in catene.

COME RICOSTRUIRE IL PROPRIO ABITO

Pertanto, prima di togliersela di dosso, è indispensabile innanzitutto cercare un valido sostituto, raccogliere delle toppe, frugare nei propri cassetti, rovistare tra i fili aggrovigliati dentro – nelle profondità del nostro mondo interiore - e iniziare a cucirsi un nuovo abito, con i propri pezzi di sé, le proprie esperienze e convinzioni, le proprie vittorie e sconfitte... Trovare un’alternativa è complicato, perché implica mettersi in discussione, guardarsi dentro, guardarsi indietro: un lavoro di fine tessitura che richiede mesi, anni... E che non può che passare attraverso la parola perché spesso i disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.) subentrano per sopperire anche alla difficoltà di comunicazione verbale, in quanto il soggetto fatica a esprire a voce le emozioni, le sensazioni, i vissuti che si porta addosso. Mentre l’uomo è per natura un 'animale sociale' e per stare al mondo ha bisogno di entrare in relazione con gli altri: c'è chi usa l'arte, le immagini, il disegno o i movimenti, e chi somatizza, chi porta scritto sul proprio corpo un messaggio profondo, che non sempre però sa essere correttamente decifrato. Per questo è importante rivolgersi tempestivamente a figure di specialisti in grado di fornire una risposta adeguata al disagio che quel messaggio svela, andando ad indagare le radici di quel malessere.