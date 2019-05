Volendo glissare sulla conduttrice in questione che sceglie consapevolmente di essere usata per far sbavare qualche tifoso e quindi, nel migliore dei casi, portare qualche ascoltatore in più al programma, trovo che il fatto più grave sia che un canale che si occupa di calcio nel 2019 - un settore ancora molto maschilista ma che sta cercando di evolversi - scenda ancora così in basso da impostare totalmente la sua comunicazione su una donna sexy. E c'è da chiedersi: senza di lei quanti like in meno guadagnerebbe ogni post? Sicuramente molti, troppi. Ma è un buon motivo per continuare a usare corpi femminili per vendere? Siamo stufe di questa roba.