Cosa c'è dietro la proposta di legge anti-aborto della Lega

Non bastava il ddl Pillon nel suo tentativo di limitare i nostri diritti. Come anticipato su Il Messaggero, la Lega ha infatti presentato alla Camera una proposta di legge, sottoscritta per altro da una cinquantina di parlamentari, «in cui non si chiede di rimuovere la 194, ma di riconoscere 'soggettività giuridica al concepito' al fine dell'adozione, e di mettere in relazione già al momento della gravidanza famiglia del concepito con quella che potrebbe adottarlo». Una mossa, che secondo il partito di Matteo Salvini, permetterebbe di diminuire il numero degli aborti in Italia. In realtà le cose però non stanno proprio così perché si tratta di un ulteriore (l'ennesimo) tentativo di vietare l'interruzione di gravidanza non potendolo fare direttamente. esattamente come fa il disegno di legge 950/2018 proposto da Maurizio Gasparri che richiede la modifica dell’articolo 1 del Codice civile che diventerebbe «Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita». Riconoscere giuridicamente l'embrione significa di fatto equipararlo ad una persona e, dunque, equiparare l'aborto, come conseguenza diretta, all'omicidio, un reato che prevede il carcere. Queste proposte hanno quindi l'obiettivo di vietare l'interruzione di gravidanza e condannare alla prigione le donne che decidono di far valere quello che è un loro diritto, come accade già in altri Paesi, anche nella vicinissima Repubblica di San Marino.