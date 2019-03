A PARLARE DI CALCIO SONO SEMPRE I MASCHI

È evidente che siamo ben lontani da un pieno riconoscimento della pari dignità, come fa notare, sotto lo stesso post, Ivan De Girolamo: «I commenti sotto questo post confermano, ancora una volta, l'ignoranza che c'è in giro. Tutto il movimento calcistico femminile ha lottato una vita per ottenere questo risultato. Imparate a rispettare chi ha un sogno, ed a differenza vostra, lo concretizza! Forza Calcio Femminile!??». Uno dei problemi principali è che a parlare di calcio sono quasi sempre i maschi (e in questo senso è sicuramente degna di nota la decisione di Sky di affidare le telecronache e i commenti delle partite della Serie A femminile a giornaliste ed ex giocatrici donne). Maschi sono gli utenti che hanno fatto quelle battute, maschi sono quelli che sostengono che il calcio femminile non possa ambire a una crescita, perché offre uno spettacolo scadente e sempre lo offrirà. Maschi erano anche quelli che sulla mia bacheca, sotto il post in cui condividevo l'articolo scritto per questo sito prima di Juventus-Fiorentina, dibattevano su come si possa o si debba cambiare il calcio (campi più piccoli, traverse più basse) per renderlo a misura di ragazza. Eravamo così tanti maschi che alla fine è intervenuta una mia amica a farcelo notare: «Bella sta discussione di soli uomini su come si dovrebbe cambiare il calcio femminile». È maschio pure Sergio Vessicchio, il telecronista di Agropoli che nella stessa giornata in cui Juventus e Fiorentina si giocavano un pezzo di scudetto femminile, ha commentato la gara tra la squadra locale e il Sant'Agnello, valida per il campionato Dilettanti. In campo, oltre a 22 calciatori maschi che non offrono uno spettacolo migliore di quello mostrato allo Stadium da Cristiana Girelli, Ilaria Mauro e compagne, c'era anche Annalisa Moccia, guardalinee della sezione Aia di Salerno, un arbitro donna in mezzo agli uomini, una rarità ma non una novità assoluta, presa malissimo da Vessicchio, le cui parole, che non riporterò perché mi fa semplicemente schifo scriverle ma che potrete ascoltare calcando play sul video qui sotto, gli sono valse la sospensione da parte dell'Ordine dei giornalisti della Campania e sono l'ennesima conferma di quanto il sessismo sia diffuso anche nel giornalismo sportivo.