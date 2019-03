E allora ci dica lui se quando ha accettato la nomina del ministro Lorenzo Fontana si era informato su chi fosse o se scopre solo ora le sue posizioni, ci dica se le sembra uno sfigato anche lui. Ci dica se quando ha firmato il contratto di governo in cui si parlava di alienazione parentale si è documentato su cosa significasse, visto che dove si parlava di Diritto di famiglia vi erano gli elementi fondanti del Ddl Pillon. Ci dica se aveva letto attentamente il paragrafo Politiche per la famiglia e la natalità in cui il problema della conciliazione casa lavoro è solo delle donne, come se la cura dei figli non dovesse riguardare i papà (che col ddl Pillon entrano magicamente in scena solo dopo la separazione). Ci dica come mai cinque senatori e senatrici pentastellati (Grazia D’Angelo, Angela Piarulli, Elvira Evangelista, Mario Giarrusso, Alessandra Riccardi) hanno firmato con Pillon quel disegno che rendere inaccessibile il divorzio, che ci toglie i diritti acquisiti in 70 anni di battaglie, che vede i bambini e le bambine tornare ad essere considerati una proprietà di un padre ‘capofamiglia’ anziché delle piccole persone. Che pone in situazione di pericolo quelli che subiscono violenza domestica (come evidenziato dalla rete D.i.Re che contro il ddl si è subito mobilitata chiedendone il ritiro con una petizione e la manifestazione del 10 novembre 2018). E non ci risponda che quel disegno di legge andrà emendato, perchè nessun emendamento può scongiurarne la pericolosità, i suoi obiettivi, la riaffermazione del patriarcato in primis, sarebbero semplicemente raggiunti con maggiore lentezza.

BASTA PROPAGANDA ELETTORALE

In un recente post pubblicato su Facebook ha scritto: «Bisogna aumentare le pene per ogni forma di violenza verso una donna». Giusto, ma insieme a quello andrebbe chiesto il ritiro immediato del Ddl Pillon che, ricordiamo, agevola gli uomini violenti e il perpetuarsi della violenza domestica, con danni irreparabili sui minori. E se di «battaglia di civiltà» si tratta, anche il contrasto di questo disegno di legge dovrebbe esserlo. O per lo meno lo è per chi l'ha letto con attenzione. Un intervento social come quello cattura il favore di una platea che chiede giustizia ma sorge il dubbio che si tratti di una proposta da campagna elettorale. Vuole impegnarsi contro il femminicidio, lo stalking, lo stupro? Sappia che oggi non si applicano nemmeno le leggi così come sono, a cominciare dalla legge 119/2015 (seguita alla ratifica della Convenzione di Istanbul) che segnerebbe davvero un cambio di rotta nel contrasto di questa piaga sociale, con attività di prevenzione e di formazione che diminuirebbero i crimini e produrrebbero sentenze più giuste e rispettose delle vittime.