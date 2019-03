È nella notte del 15 marzo del 2011 che la vita di una giovanissima ragazza affetta da bulimia, Giulia Tavilla, si spezza, ineluttabilmente. Sulla scia del ricordo per la tragica perdita si fa strada la lotta di un padre, Stefano, che da quel giorno si batte con tutte le sue forze affinché di Disturbi Alimentari si parli, in maniera corretta, nel segno del Fiocchetto Lilla, il simbolo di questa battaglia in America da oltre 30 anni.

Al di là della tragedia personale di un genitore che ha perso la propria figlia, in origine c'erano soprattutto «la rabbia e la frustrazione di un padre che aveva capito quanto la sua ignoranza, non voluta, ma imposta da un sistema», aveva potuto incidere in negativo sulla malattia della propria figlia e di tutto l'ambiente famigliare investito da una patologia così poco considerata socialmente come un Disturbo dell'Alimentazione (D.A.).

Come ci racconta Stefano – fondatore della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla e da allora Presidente dell’Associazione Mi Nutro di Vita – è nata «da lì la voglia di poter donare ad altri le giuste strade della comprensione in modo da sconfiggere l'ignoranza, i sensi di colpa, la solitudine, l'omertà che circondano queste malattie e che io per primo avevo vissuto, quindi la necessità di creare una nuova cultura sui D.A.. Ma mancava qualcosa, qualcosa che unisse tutti quelli che si trovavano ad affrontare questi problemi, mancava un simbolo, un simbolo che rappresentasse tutti questi propositi e li unificasse per tutti: il Fiocchetto Lilla».

Sin dalla prima edizione, nel 2012, la Giornata del Fiocchetto Lilla è stato un crescendo di adesioni, quasi come se tutti non aspettassero altro per uscire allo scoperto, per non sentirsi più soli e per rivendicare un giusto rispetto per queste malattie. Fino ad arrivare a oggi, a creare un «ponte» interregionale che unisce Nord e Sud, Est e Ovest, perché così come le malattie non hanno confini, nemmeno queste rivendicazioni dovrebbero averne.

Simbolo di aggregazione, il fiocchetto lilla raduna in un unico coro tante voci da tutta Italia: voci di chi per troppo tempo è rimasto costretto in silenzio e in solitudine dalla sofferenza, voci che lanciano un messaggio di speranza volto a restituire la giusta dignità e il giusto rispetto a quel dolore che troppo spesso non sembra degno di meritarli. Storie di persone coinvolte a diverso titolo nelle dinamiche dei Disturbi Alimentari, ma accomunate da un unico importante obiettivo: lottare per la vita. Sono oltre 150 gli eventi organizzati in tutta Italia quest’anno nel mese di marzo in occasione dell’VIII Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, la prima istituzionalizzata e ufficialmente riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (la mappa completa è consultabile qui).