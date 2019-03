Tra queste c'è la ministra Giulia Grillo, che proprio l’8 marzo ha in programma in Senato il convegno La scelta di essere mamma in cui la maggior parte dei relatori è maschio. Un doppio paradosso, come hanno sottolineato le 100 ginecologhe in una lettera, poichè si tratta di una professione che impiega maggiormente le donne. Una sensibilità che pare mancare alla ministra che, ricordiamo, ha nominato soltanto tre donne su 30 membri del Consiglio Superiore di Sanità, contro le 14 precedenti. Quando si dice governo del cambiamento in peggio si intende anche questo, un allarmante arretramento che coinvolge tutti gli ambiti delle nostre vite. Ma noi indietro non vogliamo tornare.

DELITTO PASSIONALE COME QUANDO C'ERA IL FASCISMO

Fino agli Anni '50 le donne non potevano nemmeno accedere a molte professioni. Per la magistratura abbiamo dovuto aspettare il 1962 perché prima eravamo considerate non «idonee al giudizio» poiché «la donna è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva». E oggi ci ritroviamo vittime di quelle stesse parole, «emotive e passionali», parole che vengono usate, insieme a tutte le altre forme di violenza, per negarci una libertà che ci spetta di diritto, in quanto persone. Per negarci di vivere e giustificare gli uomini che ci uccidono, una ogni tre giorni. A Bologna la Corte d'appello ha ridotto da 30 a 16 anni la condanna per femminicidio di Michele Castaldo, reo confesso nel 2016 di aver strangolato Olga Matei, la donna che lo aveva lasciato dopo una breve relazione. Tra gli elementi presi in considerazione dai giudici nel concedere le attenuanti generiche vi è anche lo stato «emotivo» dell’imputato. Nella perizia psichiatrica presenta dalla difesa si parla di una sua «soverchiante tempesta emotiva» che lo avrebbe indotto al reato. Ma non eravamo noi le emotive? Di delitto passionale si parla in continuazione, nelle aule dei tribunali come sulla stampa, riportandoci d'un balzo al periodo fascista, quando con il codice Rocco si inserì nella giurisprudenza il cosiddetto delitto d’onore (abolito sdolo nel 1981), ovvero la concessione di attenuanti per femminicidi di matrice "passionale", appunto, in cui l’onore ferito giustificava un crimine commesso nella realtà per imporre il potere maschile sulle donne della famiglia. Era il 1930, un periodo in cui le donne non potevano votare, non potevano divorziare e tantomeno abortire in sicurezza, così che in molte morivano e rischiavano di morire perché ricorrevano all'interruzione di gravidanza clandestina. Un periodo in cui non potevano gestire il guadagni del proprio lavoro ed erano rassegnate a un ruolo domestico al servizio di tutti fuorché di se stesse, in cui spesso subivano violenza senza nemmeno chiamarla con il suo nome.

IL PERICOLO DEL CATTO-INTEGRALISMO

Una sottomissione di cui hanno nostalgia le associazioni catto-integraliste che oggi sono entrate in parlamento con la Lega e che si sono date appuntamento a Verona (città della vita) al Congresso internazionale della famiglia. D'altronde questi gruppi hanno il sostegno addirittura di un ministro, quello per la Famiglia, Lorenzo Fontana. Un integralismo che santifica la moglie e madre devota, magari di 11 figli proprio come una volta, che mentre la Spagna propone di equiparare i permessi di paternità a quelli di maternità e al 100% dello stipendio (questa sì che è bigenitorialità), in Italia c’è chi parla di alzare la retribuzione degli uomini affinché le donne non debbano più lavorare. C’è chi considera i figli non come piccole persone ma come proprietà di un padre padrone tanto da volerli affidare per legge anche ad un papà abusante (ddl Pillon), chi vuole legalizzare la prostituzione riaprendo «le case chiuse» così che i buoni capi famiglia possano comprarsi corpi di donne per dare sfogo alle proprie frustrazioni senza che di questo ci sia testimonianza sui marciapiedi delle nostre strade. Che si tratti di una forma di schiavitù poco importa, è ancora viva nei cuori la distinzione tra santa e puttana e lo sfruttamento più antico del mondo qualcuno ancora lo chiama mestiere.