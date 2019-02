Come diventare la Donna Perfetta

Essere magre

Essere in gradi di cucinare

Avere i capelli lunghi

Truccarsi

Essere femminili

Essere aggraziate

Essere sensuali

Depilarsi (non ci dovrebbe essere bisogno di specificarlo)

Essere alla moda

Indossare colori rosa o comunque femminili

Amare gli uomini

Ascoltare gli uomini

Siate signore di classe donne!

E se non bastasse, Cortes ha, poi, specificato che i suggerimenti erano anche rivolti agli uomini, per spiegare loro come «controllare le proprie partner». Le quali, naturalmente, non sono autorizzate ad arrabbiarsi.