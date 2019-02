Il flirt tra Meghan Markle e la stampa inglese sembra già finito. Lo dice l’assalto dei tabloid all’annuncio della Artist Rights Distribution dell’acquisto dei diritti di un dimenticabile film tv girato nel 2011, con l’idea di mandarlo nelle sale cinematografiche entro la fine del 2019, dal titolo The Boys and Girls Guide to Getting Down, in cui l’ex attrice americana è una “ragazzaccia”, tra alcol e droghe (che fa quasi più presa che averla piazzata dietro ai Carter al posto di Monna Lisa ai Brit Awards 2019). È l’indotto, bellezza. La pietra tombale sul flirt è però un’altra: il viaggio della consorte del principe Harry in America per un’occasione che più America non può essere: un baby shower. La duchessa di Sussex aveva pianificato tutto per tempo. A due mesi circa dal parto, la royal primipara andava a New York sfruttando anche l’annuncio da Kensington Palace della visita ufficiale in Marocco, al seguito del marito, con partenza proprio nel weekend successivo al rientro a Londra (visita durante la quale la Duchessa è finita nel mirino dei media per il suo guardaroba costato 130 mila euro). Un astuto tentativo per evitare le polemiche sul prevedibile «nelle sue condizioni non dovrebbe viaggiare». Ma lei avrà pensato: «Se posso viaggiare per ragioni di Stato, posso viaggiare per un anticipo di spring break».