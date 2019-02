DUE MONDI CHE POSSONO INCONTRARSI

Nel loro personalissimo viaggio di formazione, Emmet e Lucy scopriranno però che essere duri non è l'unico modo di crescere. Lo impareranno dalla regina Wello Ke-Woglio esattamente come Finn lo capirà dalla sorellina Bianca. Quando Lucy, dopo aver scoperto la reale identità del Generale Sconquasso, rinfaccerà al mondo di Bianca di aver iniziato la guerra, scoprirà che in realtà non è andata così, che i Duplo volevano semplicemente fraternizzare, diventare amici, giocare insieme, e che hanno dovuto apprendere il gioco della lotta perché «è l'unico linguaggio che capite», e che il mondo di Bianca è profondamente ispirato a quello del fratello maggiore. Alla fine Emmet e Rex capiranno che «è facile indurire il tuo cuore, ma aprirlo è la cosa più tosta che si possa fare», esattamente come Finn capirà di poter giocare con Bianca unendo i rispettivi mondi, e che questo è l'unico modo possibile per evitare l'armamageddon, la fine di tutti i Lego.

UN MODO PER AGGIUSTARE IL TIRO DOPO LE CRITICHE AL PRIMO FILM

Ci sono pochi dubbi che i creatori del franchise, Phil Lord e Christopher Miller, abbiano affidato al secondo capitolo la risposta alle critiche del primo, accusato proprio di diffondere una visione sessista sotto vari punti di vista, dalla penuria di personaggi femminili di spicco, presenti e determinanti, invece, nel secondo capitolo, con tanto di ribaltamento di stereotipi, fino a quel finale in cui Lucy lasciava Batman per fidanzarsi con Emmet interpretando il ruolo della donna trofeo da consegnare all'eroe. Una replica che acquista un valore ancora più elevato perché più che proporre delle figure eroiche femminili come ne Gli Incredibili 2, interviene sul sessismo dal punto di vista dell'educazione dei giovani maschi, combattendo quella stessa mascolinità tossica raccontata da Francesco Piccolo in L'Animale che mi porto dentro. Ovviamente non poteva mancare chi si lamentasse di questo palese tentativo di raddrizzare il tiro rispetto al primo film (su Reddit si trova un goffo tentativo di critica che ha come oggetto proprio il personaggio di Emmet), ma l'idea di raccontare un altro villain frutto di un'educazione sbagliata (come già avvenuto col possessivo Ralph di Ralph Spacca Internet) e a suo modo vittima di stereotipi di genere pericolosi sembra davvero la strada migliore per crescere una nuova generazione di bambini più consapevoli e liberi.