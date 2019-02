ELEONORA, UNA ROMANTICA PER CASO (MA NON LE DISPIACE)

Per una serie di circostanze astrali, le mie esperienze sentimentali passate sono sempre state abbastanza fallimentari e, fatalità, giungevano al termine nell’esatto periodo in cui i supermercati cominciavano a posizionare sugli scaffali i Baci Perugina e i peluche a forma di cuore. Una vera gioia per me, che invece compravo pacchetti di fazzoletti per litri di lacrime versate. Quindi, le casualità della vita (e gli ex stronzi, che hanno fatto la loro parte), hanno fatto sì che non sia mai stata una grande fan della Festa degli innamorati.

Ho sempre pensato, infatti, che San Valentino fosse un modo per aumentare le entrate dei fioristi nel mese di febbraio e che poco valesse per le coppie che dovrebbero amarsi e rinnovare il proprio amore ogni giorno. Una festa inutile, in sostanza. Le mie convinzioni, però, sono cambiate radicalmente negli ultimi mesi: sarà che sto crescendo, sarà che sto maturando, sarà che mi sono innamorata.

Capita anche ai duri di cuore di trovare quella persona nel posto giusto, al momento giusto e io sono stata incredibilmente fortunata nel trovarmi a fine giugno in un piccolo bar fuori Milano, con una birra ghiacciata in mano. Era un lunedì e non avevo nemmeno voglia di uscire, ma chissà per quale ragione mi sono messa le scarpe e mi sono convinta a passare qualche ora fuori casa. Tutto un caso.

Ma in fin dei conti, cos’è l’amore se non una serie di fortunate coincidenze? Ce lo insegnano da sempre i film romantici, nei quali i due protagonisti si incontrano grazie al destino e con uno sguardo, vissero per sempre felici e contenti. Nella vita reale purtroppo (o per fortuna) è molto difficile che ci s’innamori con un colpo di fulmine, ma tutte le storie d’amore alla fine iniziano proprio per una casualità.

Per me è proprio questa l’essenza di San Valentino: confermare uno all'altro che quello non è stato semplicemente un caso, ma che lo stare insieme è una scelta, nonostante tutte le incomprensioni e litigi. Certo, questo andrebbe fatto tutti i giorni dell’anno, ma penso sia bello avere una data, anche se prestabilita e «commerciale», dove fermarsi e ritagliarsi del tempo per l’altro, per dire semplicemente: «Grazie, voglio veramente stare con te». Poi, ammettiamolo, ci sono molti pro in questa festa: si ricevono regali (a chi non piacciono?), si mangiano cioccolatini senza sentirsi in colpa e si può avere l’occasione di spezzare la routine e passare del tempo insieme. Quindi, perché no?

Per una serie di coincidenze astrali quest’anno mi ritrovo a festeggiare San Valentino. E non mi dispiace neanche un po’.