Nella campagna #AzzurreSuRaiUno dell’Associazione Atlete, proposta qualche mese fa in Rete e rilanciata il 4 giugno, la spinta popolare alla causa era stata talmente clamorosa da diventare una piccola case history delle campagne per i diritti delle donne: circa due milioni di persone avevano letto il post e decine di migliaia commentato favorevolmente. Cosa è successo da allora? Niente. La partita è ancora più importante dell’ultima giocata, ma la Rai non cede. Alle donne Rai Uno, Rai Due e Rai Tre non sono concesse. Logiche di mercato, dicono quelli che la sanno lunga: pochissimi sponsor, poco seguito durante le partite, un livello differente da quello dei maschi. In realtà, secondo me, il punto è un altro. Lo sport maschile, e il calcio soprattutto, hanno un sistema di protezione che non è solo dato dall’indiscussa capacità del movimento dal punto di vista del seguito e del valore di mercato, bensì da una rete culturale. La «cessione di sovranità», per far sì che qualcuno abbia l’ardire di «investire» o sviluppare un immaginario alternativo per il pubblico (quindi sullo sport femminile) sembra essere il vero elemento che si vuole mantenere come «intoccabile». Ogni volta che chiediamo un piccolo passo di sensibilità, sentiamo un motivo diverso, una ragione nuova per il diniego. Chiara, almeno per molti di noi, la sensazione che sia più un alibi che un reale problema di qualsivoglia natura.

Non sarà che il punto è che dare spazio allo sport femminile significhi toglierlo a qualcun altro? Creare un piccolo varco, non rischia di innescare possibilità che è meglio non valorizzare? La risposta non è semplice e nonostante i risultati siano ancora poco confortanti ci sono due cose che mi fanno pensare che qualcosa si stia davvero muovendo, che forse l’era degli sport minori e degli sport femminili invisibili stia finendo.

La prima è che nelle attività a sostegno di una maggiore visibilità delle atlete e dei loro risultati, gli uomini siano sempre di più. Non siamo più al «maschi contro femmine», ma nel pieno di una piccola rivoluzione sul gradimento degli sport proposti dalle tv e dai telegiornali. Una rivoluzione che è sempre più sostenuta dell’opinione pubblica, non da un gruppo di «suffragiste» dello sport femminile (o da «quattro lesbiche» come avrebbe forse detto l’ex presidente della LND Belloli).

La seconda è la sensazione che stia aumentando la consapevolezza che le leggi del marketing e degli sponsor non possano condizionare il servizio pubblico in eterno, fino a far sparire dall’informazione lo sport femminile. Esiste o no un ruolo culturale della RAI? Esiste la voglia e il dovere di rappresentare lo sport praticato dalle donne e da sempre relegato a sport minore tra i minori? Avranno le bambine di questo Paese il diritto sacrosanto di vedere dei «modelli» nelle campionesse, perché siano per loro «ispirazione» e sogno?

Io direi proprio di si.

L’Italia sarà pure una Repubblica fondata sul pallone, ma è ora che un podio europeo, un podio mondiale e grandi traguardi vengano valorizzati dal servizio pubblico.

Si può, si deve.