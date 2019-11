Esattamente 97 anni fa, Rebecca Latimer Felton diventava la prima donna senatrice degli Stati Uniti d’America. Accettando l’incarico e poi rassegnando le dimissioni il giorno seguente, stabilì altri due curiosi primati, che permangono tuttora: quello di senatore più anziano (87 anni, nove mesi, 22 giorni) e quello del mandato più breve (24 ore, appunto). Una storia davvero particolare, questa, ‘incastonata’ in una vita, quella di Rebecca Latimer Felton, che vale la pena di essere raccontata.

LA GIOVINEZZA E LA GUERRA CIVILE

Primogenita di un facoltoso latifondista, Rebecca Ann Latimer nacque a Decatur, in Georgia, il 10 giugno 1835. A 15 anni fu mandata a studiare a Madison, presso una scuola privata presbiteriana, città in cui successivamente proseguì gli studi al Georgia Female College. A soli 18 anni sposò William Harrell Felton, pastore metodista e latifondista, trasferendosi a Cartersville, in una villa al centro di una piantagione. La coppia ebbe cinque figli, ma solo uno, Howard Erwin, sopravvisse all’infanzia. A un certo punto le loro difficoltà diventarono anche economiche: durante la Guerra Civile la piantagione fu distrutta e, una volta terminato il conflitto, dovettero fare i conti con l’abolizione della schiavitù. Entrambi dotati di grande interesse per l'agricoltura, Rebecca Latimer Felton e il marito si rimboccarono così le mani, lavorando in prima persona nei campi, con l’obiettivo di mettere da parte una cifra che consentisse di aprire una scuola. Ci riuscirono, ricoprendo negli anni successivi il ruolo di insegnante nella loro Felton Academy.

A FAVORE DEL SUFFRAGIO FEMMINILE

Nel frattempo William Harrell Felton, che già era stato eletto alla Camera dei rappresentanti della Georgia nel 1951, maturò l’idea di candidarsi di nuovo. Ma per Washington, riuscendo a conquistare un seggio alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti nel 1975: Rebecca diventò così la sua segretaria. Nel 1886 si unì alla Woman's Christian Temperance Union, organizzazione (oggi) internazionale che promuove campagne di riforma sociale: cercò di promuovere in ogni modo il suffragio femminile, così come il diritto a un’educazione paritaria per le donne, per le quali riteneva dovesse essere garantito, o quantomeno non ostacolato, l’accesso al lavoro. Senza gender pay gap, ovviamente. Sul suffragio femminile, in particolare, si scontrò anche aspramente con ‘Miss Millie’ Rutherford, insegnante e autrice che era assolutamente contraria all’allargamento del voto.

TANTE LUCI MA ANCHE OMBRE

Vedova dal 2009, Rebecca Latimer Felton diventò scrittrice e continuò a insegnare, sempre nel ruolo di paladina dei diritti delle donne. Certo, non degli afroamericani: nata e cresciuta nella Georgia (confederata durante la Guerra Civile), da ‘buona’ suprematista bianca si schierò sempre a favore dello schiavismo e persino del linciaggio, barbara pratica che vedeva negli uomini di colore le vittime più frequenti.

APPENA UN GIORNO IN SENATO

Altri tempi: Rebecca Latimer Felton era una donna talmente rispettata e considerata che nel 1922, quando all’improvviso morì il senatore per la Georgia Thomas Watson, il governatore Thomas Hardwick propose proprio il suo nome per il seggio vacante, cercando di assicurarsi il voto delle donne (che a quel punto ne avevano diritto) in vista delle elezioni speciali. Il piano non funzionò, dato che a vincere fu l’ex giudice Walter F. George. Quest’ultimo, tuttavia, invece di assumere l’incarico il 21 novembre, ovvero il primo giorno disponibile, concesse a Rebecca Latimer Felton di giurare come senatrice, per poi sostituirla 24 ore dopo, una volta accettate le sue dimissioni. Dopo questa brevissima esperienza politica, Rebecca Latimer Felton si ritirò a vita privata presso Cartersville, fino alla morte avvenuta ad Atlanta, nel 1930. Ancora oggi, è l'unica donna ad aver servito come senatore nella storia della Georgia.