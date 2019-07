Le cose da sapere sulla legge sui corsi di difesa personale

«Non serve soltanto introdurre nuovi reati, aggravanti, pene, ma occorre arrivare in tempo, prevenendo i casi di violenza di genere». Ne è certa Matilde Siracusano di Forza Italia deputata prima firmataria della proposta di legge 1838 presentata alla Camera a luglio 2019 che propone la promozione e l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali contro aggressioni, scippi, stupri, stalking e ogni forma di violenza sulle donne, a cominciare da quella domestica. L'intenzione non è quella di trasformarci in 'karateke da strada' ma di farci trovare pronte e imparare ad evitare il pericolo. L'azione di contrasto al fenomeno «è stata a lungo affidata ad un sistema penale focalizzato sulla risposta punitiva e repressiva, dimenticando l'esigenza della prevenzione, del contrasto alla recidiva e della protezione della vittima. Che, all'interno di questo tipo di norme, è stata per decenni considerata quasi come una comparsa. Molta strada è stata compiuta, ma tanta dobbiamo ancora compierne, perché venga sradicato un problema che, purtroppo, come ci indicano le stesse statistiche, appare tutt'altro che in flessione», ha aggiunto Siracusano.

I DATI DEL CENSIS

E per chiarire ulteriormente la gravità della situazione la deputata ha riportato i dati del Censis: «Tra il primo agosto 2017 e il 31 luglio 2018 in Italia si sono verificati 120 omicidi di donne e 92 di questi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo per mano del partner, dell'ex partner o di un altro familiare. Negli ultimi dieci anni, sono stati 48.377 i reati di violenza sessuale denunciati e in oltre il 90% dei casi la vittima era una donna». Infine: «Nei primi otto mesi del 2018, alle 2.977 violenze sessuali denunciate si aggiungono 10.204 denunce per maltrattamenti in famiglia, 8.718 per percosse e 8.414 per stalking».