MANCA ANCHE LA RELAZIONE ANNUALE SULLA VIOLENZA SESSUALE

«Vogliamo capire che priorità il Governo intende dare alla lotta alla violenza di genere. In un clima di minacce e attacchi continui ai diritti e agli spazi delle donne, è necessario un segnale forte di presa di responsabilità su un problema che richiede interventi strutturali e continuativi nel tempo. Non possiamo permetterci pause su questo fronte», sottolinea Orfano. Alla denuncia di ActionAid si sono unite anche D.i.Re, Donne in rete contro la violenza, la cooperativa Be Free e Telefono Rosa. "Al di là della scadenza del 30 giugno riscontriamo un totale stallo nelle politiche nazionali di prevenzione e contrasto nei confronti di questo fenomeno. A tutt'oggi abbiamo dal Governo solo una dichiarazione di disponibilità a dare continuità e corpo al Piano Nazionale contro la violenza maschile sulle donne, ma di fatto i finanziamenti sono fermi e non c'è certezza né chiarezza su come intenda procedere, né è chiaro quale sia l'impegno dei singoli ministeri chiamati a concorrere alla sua attuazione», ha concluso Lella Palladino, presidente di D.i.Re.

ANNIBALI E BOSCHI: «L'ESECUTIVO È INADEGUATO»

Sul problema si sono espresse anche le deputate del Partito Democratico Lucia Annibali (che a giugno 2019 aveva anche espresso alcuni dubbi sul tanto discusso Codice Rosso) e Maria Elena Boschi: «L'Esecutivo è assente, opaco e colpevolmente in ritardo. È questa la triste fotografia di una maggioranza inadeguata di fronte a un'emergenza che vede negli ultimi mesi aumentare gli abusi sessuali e le percosse e che sta coinvolgendo drammaticamente le donne, e troppi uomini violenti, nel nostro Paese», hanno detto. «L'attuazione del piano nazionale antiviolenza varato nel 2017 è, di fatto, bloccato. La cabina di regia, dopo il suo insediamento, si è riunita una sola volta e le opacità sull'operato del governo sono sotto gli occhi di tutti. Senza contare che non c'è stato alcun trasferimento alle Regioni dei fondi 2018/2019 stanziati dal governo a guida Pd per i centri antiviolenza e le case rifugio. Il sottosegretario Spadafora è latitante e, dopo aver svuotato di contenuti e azioni il dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dimentica colpevolmente anche gli obblighi di legge».