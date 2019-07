Margrethe Vestager presidente della Commissione europea?

Liberale danese ed ex ministra, si è candidata per il prestigioso ruolo: «Abbiamo aspettato anche troppo per avere una donna alla guida».

Margrethe Vestager, liberale danese ed ex ministra, in politica da quando aveva 21 anni, si è candidata per il prestigioso ruolo: «Abbiamo aspettato anche troppo per avere la parità di genere» nell'esecutivo comunitario.