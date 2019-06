«Questa maledetta ladra in carcere per 30 anni, messa in condizione di non avere più figli, e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie perbene. Punto»: lo aveva scritto sui social il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini riferendosi alla notizia di una donna nomade di origine bosniaca, di 33 anni, arrestata a Roma per un furto ai danni di una anziana turista peruviana in sedia a rotelle e rimessa in libertà perchè incinta. La donna è già madre di dieci figli e dovrebbe scontare un cumulo di pena pari a 25 anni di reclusione ma le continue gravidanze fanno scattare il differimento della pena. Il 30 maggio era stata accompagnata dai carabinieri al carcere di Rebibbia per scontare l'intera condanna, ma la bosniaca era stata scarcerata per il suo stato interessante. Ed è subito tornata a delinquere. Assolutamente condannabile la condotta delle borseggiatrice seriale, nulla da dire, ma invocare la sterilizzazione di una donna nel 2019 per impedire che commetta reati è stupido oltre che grave e offensivo (e ricordiamoci che questo è solo l'ennesimo caso in cui la Lega vuole decidere del corpo delle donne). Così come è assurdo pensare alla castrazione chimica come soluzione per evitare gli stupri e risolvere la piaga della violenza maschile.