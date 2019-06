Matteo Salvini ha spiegato perché è contrario alle quote rosa

«Ho profondo rispetto per tutte le donne e proprio per questo non ho riservato quote speciali per loro». Il ministro dell'Interno ha parlato di Pari Opportunità in un'intervista a Grazia. A cui ha replicato Mara Carfagna.