LA DENUNCIA DELLA PETIZIONE

«Ho rifatto la mia tessera elettorale e ho scoperto che lo Stato, a mia insaputa e senza la mia approvazione, ha applicato alla mia vita, alla mia esistenza e alla mia identità l’articolo 143 bis del Codice Civile, modificando il mio nome, dunque un pezzo della mia identità», scrive Mastrogiovanni su Change.org. «Quando ho firmato il contratto di matrimonio e mi sono stati letti (o meglio declamati) gli articoli del Codice civile che regolamentano il contratto tra due persone fisiche che decidono di convolare a giuste nozze, tra quegli articoli letti e declamati, l’articolo 143 bis non c’era. Non l’ho approvato, non l’ho sottoscritto, non l’avrei mai fatto», continua lei che ha deciso di documentarsi. «L’avvocata Stefania Negro, civilista e matrimonialista, mi ha spiegato che quell’articolo, pur non essendo stato abrogato formalmente, di fatto non trova applicazione per effetto di leggi speciali soprattutto in campo amministrativo, che danno valore giuridico solo al cognome anagrafico. Significa che la donna ha il 'dovere' di aggiungere al proprio cognome quello del marito, ma quell’aggiunta e quel nome non hanno alcun valore giuridico. A che cosa serve dunque? A segnare la proprietà. Quel cognome aggiunto è un marchio a fuoco sulla coscia della vacca. Fatto, come per le vacche, a sua insaputa e senza la sua autorizzazione. È l’esercizio plastico del potere maschio sulle donne, il segno di una cultura patriarcale che sguscia tra le pieghe delle leggi e te la trovi davanti, quando meno te l’aspetti». E come darle torto.