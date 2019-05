Come hanno votato le donne alle Europee 2019

Irene Tinagli è la donna più votata in tutto il Nord Italia

La donna più votata del Nord Italia

Impegnata per i diritti civili e l’inclusione, l'economista del Pd Irene Tinagli, 45 anni, ha ottenuto oltre 105 mila preferenze per le Europee. E promette: «Farò di tutto per meritare la vostra fiducia».