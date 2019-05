Come hanno votato le donne alle Europee 2019

L'analisi del comportamento delle elettrici di SWG: astensione al 50%, e Lega primo partito (37% in vertiginosa crescita rispetto alle politiche 2018) tra quelle che sono andate alle urne.

Il 50% delle elettrici sono rimaste direttamente a casa. Per quelle che si sono presentate alle urne la Lega è primo partito in Italia: nonostante Pillon, l'antipatia per la 194 e la simpatia per il Congresso mondiale delle famiglie, Salvini & Co. sono volati al 37%. L'analisi di SWG.